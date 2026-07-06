Тамбовчане оставили в интернете 1326 жалоб

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1326 сообщений от жителей региона, которые они оставили в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Кирсанова.

Больше всего вопросов касались сферы ЖКХ. Люди жаловались на отсутствие холодной и горячей воды, её слабое давление, а также на неисправности в системе водоотведения.

Также тамбовчане задавали вопросы о благоустройстве: содержании и уборке зелёных насаждений, вырубке и опиловке деревьев. Кроме того поступали жалобы на плохое асфальтовое покрытие и вопросы о ремонте дорог.