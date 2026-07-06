В Тамбове бывших руководителей дорожно-строительной фирмы будут судить за уклонение от уплаты 29 млн рублей налогов

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух руководителей дорожно-строительной организации. Учредителя и бывшего генерального директора ООО «Строй НЭС - АБ» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В 2020-2023 годах обвиняемые управляли деятельностью фирмы и умышленно включали заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС.

- В результате необоснованного применения налоговых вычетов фигуранты уклонились от уплаты данного налога в размере около 29 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время на имущество организации наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Фигуранты не признали вину.

- Уголовное дело вместе с иском прокуратуры о возмещении причиненного ущерба будет направлено в Ленинский районный суд города Тамбова, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.