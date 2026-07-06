17-летняя тамбовчанка на квадроцикле опрокинулась и получила травмы

Водитель получила тяжелые травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 3 июля 23 часа 31 минуту в районе дома №36А по улице Большая в селе Васильево Пичаевского округа. 17-летняя девушка, управляя квадроциклом «ODES 650 PATCHCROSS L MAX PRO» без водительского удостоверения не учла дорожные условия, а также особенности транспортного средства и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получила тяжелые травмы, а ее 19-летняя пассажирка после осмотра самостоятельно покинула лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.