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НовостиПроисшествия6 июля 2026 7:27

В Тамбовской области водитель ГАЗели выехал на встречку, протаранил дорожный знак, световые опоры и опрокинулся

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии получили травмы водитель и пассажирка

В аварии получили травмы водитель и пассажирка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, произошла 4 июля в 6 часов 40 минут в Первомайском округе на 373 километре автодороги Р-22 «Каспий». 21-летний водитель автомобиля ГАЗель по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения, затем на левую по ходу движения обочину, там он врезался в стойку дорожного знака, металлические световые опоры и опрокинулся. В результате ДТП водитель и его 19-летняя пассажирка получили различные травмы и были доставлены в лечебное учреждение, не госпитализированы.

- Водитель допустил грубое нарушение, связанное с выездом на полосу встречного движения, повреждением дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а также управлял автомобилем с нарушением требований закона об ОСАГО. Однако использование водителем и пассажиром ремней безопасности позволило им сохранить жизни и не получить тяжелых ранений, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

ДТП произошло в Первомайском округе

ДТП произошло в Первомайском округе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.