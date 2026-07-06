В Гавриловском округе обесточат три населенных пункта

В Гавриловском округе 6 июля запланировано отключение света в нескольких селах. Об этом информирует администрация муниципалитета.
С 10.00 до 15.00 в связи с плановыми техническими работами на сетях электроснабжения отключениями будут охвачены следующие населенные пункты:
село Анненка
- ул. Анненка,
- ул. Новая,
- ул. Садовая,
- ул. Трудовая,
- ул. Центральная.
село Дмитриевка
- ул. 8 Марта,
- ул. Дегтярева,
- ул. Заречная,
- ул. Ртищево,
- ул. Центральная.
село Глухова
- ул. Молодежная,
- ул. Молотовская,
- ул. Низовка,
- ул. Новая,
- ул. Ручейная.