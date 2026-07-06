В Гавриловском округе обесточат три населенных пункта

В Гавриловском округе 6 июля запланировано отключение света в нескольких селах. Об этом информирует администрация муниципалитета.

С 10.00 до 15.00 в связи с плановыми техническими работами на сетях электроснабжения отключениями будут охвачены следующие населенные пункты:

село Анненка

- ул. Анненка,

- ул. Новая,

- ул. Садовая,

- ул. Трудовая,

- ул. Центральная.

село Дмитриевка

- ул. 8 Марта,

- ул. Дегтярева,

- ул. Заречная,

- ул. Ртищево,

- ул. Центральная.

село Глухова

- ул. Молодежная,

- ул. Молотовская,

- ул. Низовка,

- ул. Новая,

- ул. Ручейная.