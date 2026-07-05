До +25° ожидается в Тамбовской области в понедельник, 6 июля

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

Немного дождливая, но теплая погода ожидается в Тамбовской области 6 июля. В понедельник будет облачно с прояснениями. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южной четверти ночью 5-10, днем 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10...+15°, днем столбики термометров покажут от +20 до +25°. Атмосферное давление 744 мм рт. ст., влажность воздуха 72 %. В течение суток первый показатель не изменится, а влажность воздуха понизится.

Опасных погодных явлений не прогнозируется.