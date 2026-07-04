Тамбовская область получит 59 школьных автобусов

Сейчас в регионе организованы 492 школьных маршрута

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о закупке и распределении школьных автобусов отечественного производства, которые будут направлены в регионы страны. Тамбовской области передадут 59 машин.

Новая партия школьных автобусов заменит транспорт с большим износом, а также позволит снять нагрузку с маршрутов, где перевозят большое количество детей.

- В приоритете – безопасность перевозки детей. Она достигается через своевременное обновление транспорта и контроль его технического состояния, обучение персонала, тщательное планирование маршрутов движения. Кроме того, ведется ежедневный мониторинг с помощью системы ГЛОНАСС, – отмечает министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

Сейчас в регионе организованы 492 школьных маршрута общей протяженностью около 6,6 тысячи километров, которыми ежедневно пользуются более 9,4 тысячи обучающихся. 455 маршрутов проложены в сельской местности, 37 – в городской.

Фото министерство образования и науки Тамбовской области