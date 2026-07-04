Динамика цен в Тамбовской области

В Тамбовстате проанализировали изменение цен в мае. В этом месяце продолжился рост цен на ряд плодоовощных культур. Наиболее заметно подорожали лимоны (+24,3%), а также капуста (+12,7%) и груши (+10,9%). Прибавку в цене также показали лук (+8,9%), морковь (+8,1%), сухофрукты (+7,0%), виноград (+5,0%) и столовая свекла (+3,5%).

При этом существенное удешевление зафиксировано на свежие овощи: помидоры потеряли в цене 39,4%, огурцы — 15,6%, а сладкий перец — 14,5%. Также снизились цены на бананы (-7,5%), картофель и свежие грибы (-5,5%).

Среди остальных продуктов питания отмечен рост на мороженую неразделанную рыбу (+8,9%), мясо индейки (+5,7%), сахар (+4,5%), а также на баранину и охлажденную/мороженую курицу (+2,8%). В то же время яйца подешевели на 9,2%, а бескостная свинина — на 2,7%.

Фармацевтический рынок и медицинские товары

Лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, в среднем прибавили в цене 0,8%. Лидерами роста здесь стали отечественный анальгин (+5,2%), активированный уголь (+4,4%), кеторолак (+3,5%), мелоксикам (+2,7%), а также левомеколь и римантадин (+2,6%).

Среди жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) средний рост составил 0,4%. Наибольшее подорожание зафиксировано на омепразол (+5,3%), пероксид водорода (+5,1%), панкреатин (+3,9%), цефтриаксон (+3,5%) и хлоргексидин (+3,0%). Снижение цен коснулось аторвастатина (-3,1%), диклофенака (-3,0%) и амлодипина (-2,0%). Из перевязочных материалов заметно упали цены на бинты (-8,3%) и медицинскую вату (-3,1%).

Непродовольственные товары первой необходимости

Из товаров повседневного спроса выросли цены на хозяйственное мыло (+6,1%), детские футболки (+3,1%), туалетное мыло (+2,7%), а также зубные щетки и стиральный порошок (+2,2%). При этом зубная паста стала доступнее (-10,0%), снизились цены на напольные пылесосы (-8,2%), женские колготки (-7,6%), шампуни (-4,2%) и гигиенические прокладки (-3,5%).

Стройматериалы, техника и прочие товары

Автомобильный бензин за месяц подорожал на 2,6%. В сегменте строительных материалов выросли цены на еврошифер (+2,7%), фасованный цемент (+2,2%), масляные краски и эмали (+2,1%).

Среди прочих непродовольственных позиций отмечено удорожание игрушек (+5,6%), ниток (+2,7%), наручных часов и легковых автомобилей (+2,1%). В то же время снизились цены на стиральные машины (-4,2%), средства связи (-3,5%), электроприборы (-3,0%) и мебель (-2,1%).

Сфера услуг и туризм

В мае существенно выросла стоимость экскурсионных поездок на Черноморское побережье России (+63,0%) и речных круизов (+9,5%). Услуги курьерской доставки подорожали на 10,1%, а проезд в поездах дальнего следования — на 5,6%. Также повысились цены на путевки в санатории (+4,4%). При этом услуги зарубежного туризма, напротив, стали дешевле на 5,4%.