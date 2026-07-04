С подрядчика, который не отремонтировал школу в Тамбовской области, пытаются взыскать больше 24 миллионов рублей

Прокуратура Тамбовской области провела проверку исполнения закона о контрактной системе при реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Установлено, что в 2025 году МБОУ «Комсомольская СОШ» заключила муниципальные контракты с ООО «Абсолют» и ООО «ТИСА ЛТД» на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы и ее филиала.

Подрядчики в установленные сроки работы не выполнили, во время комиссионных выездов на объекты зафиксировано отставание от графиков работ.

Заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контрактов и направил сведения в УФАС России по Тамбовской области, которое установило недобросовестность подрядчиков и внесло их в соответствующий реестр.

На дату расторжения контрактов сумма фактически оплаченных заказчиком денежных средств превысила стоимость выполненных подрядчиками работ.

- В связи с этим прокуратура Тамбовской области направила в арбитражный суд исковые заявления о возврате подрядчиками в бюджет неотработанных авансов на общую сумму свыше 24 миллионов рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Иски прокуратуры находятся в стадии рассмотрения.