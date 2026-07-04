Тамбовчанин получил тяжелые травмы при проведении строительных работ

В прокуратуре Октябрьского района г. Тамбова утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в преступлении по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 21 мая этого года на стройке жилого дома в Тамбове мужчина, руководивший монтажом лестничного марша в четвертом подъезде, грубо нарушил требования норм безопасности. В результате подъема бетонной площадки лестничные конструкции обрушились с седьмого по третий этаж, где в это время находился электромонтажник. Мужчина выжил, но получил травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

- Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.