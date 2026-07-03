В Тамбове 24 человека наказаны за нарушение порядка проведения земляных работ

В Тамбове за прошедшую неделю административная комиссия по ранее направленным протоколам вынесла решения о привлечении к административной ответственности 62 нарушителей. Сумма штрафов составила 192,5 тысячи рублей.

- Рассмотрены 24 протокола за нарушение порядка проведения земляных работ и вынесены решения в виде административного штрафа на общую сумму 140 тысяч рублей, - отметили в администрации города Тамбова.

За нарушение порядка парковки тамбовчан оштрафовали на 15,5 тысячи рублей.

Уточняется, что с начала 2026 года административная комиссия рассмотрела 1134 протокола с общей суммой наложенных штрафов почти в 2 млн рублей.