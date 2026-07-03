В Тамбовской области заключен под стражу мужчина, сбивший на трассе женщину-пешехода

Моршанским районным судом заключен под стражу 37-летний житель Пензенской области, спровоцировавший смертельное ДТП.

По версии следствия, 11 июня на трассе «Тамбов-Шацк» подозреваемый на автомобиле сбил 40-летнюю женщину,которая передвигалась по обочине.

- В результате женщина скончалась на месте, а водитель скрылся с места ДТП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Мужчину задержали после объявления в федеральный розыск.

В настоящее время суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца до 1 сентября 2026 года.