В Тамбове скорректировали график нескольких автобусных маршрутов

По данным муниципального учреждения «Пассажирские перевозки», с 6 июля скорректировано расписание движения автобусов с увеличением количества рейсов по нескольким городским маршрутам: № 6т «Покрово-Пригородное – ТЭЦ», № 68 «Строитель — Покрово-Пригородное», № 17 «Островитянова – Магистральная – Островитянова» и № 17 В «Островитянова - Железнодорожный вокзал - Магистральная – Островитянова».

- С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте учреждения «Пассажирские перевозки», – сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.