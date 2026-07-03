Тамбовчанина осудили за кражи инструментов, телевизора и кастрюли

Мучкапским районным судом рассмотрено уголовное дело о кражах имущества.
В апреле 2026 года подсудимый забрался в дом потерпевшего, сломав замок на двери.
- Он похитил скутер, два телевизора, фонарь, кастрюлю, светильник и зарядное устройство, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.
Общая сумма ущерба составила почти 17 тысяч рублей.
Позднее мужчина проник в незапертый дом и вынес набор сверл и электрическую дрель стоимостью 4 тысячи рублей.
Подсудимый признал вину и раскаялся. Его приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно.