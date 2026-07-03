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НовостиПроисшествия3 июля 2026 12:12

В Тамбовском районе бывшего председателя СНТ будут судить кражу денег товарищества

Мужчина утверждает, что снимал средства в качестве своей зарплаты
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Тамбовского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в краже денег с банковского счета.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2025 года мужчина являлся председателем садоводческого некоммерческого товарищества, пока его не сместили с этой должности на внеочередном собрании членов СНТ.

- При проверке выяснилось, что обвиняемый снял денежные средства с банковского счета, принадлежащего товариществу, всего на общую сумму 72,5 тысячи рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщает прокуратура Тамбовского района.

Тамбовчанин не признал вину и рассказал, что деньги снимал в качестве своей заработной платы.

Уголовное дело направлено в Тамбовский районный суд.