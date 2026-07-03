Жители Мичуринска и Моршанска смогут поклониться Казанской Вышенской иконе Божией Матери

Фото администрации города Моршанска

8 июля в Мичуринскую епархию прибудет Казанская Вышенская икона Божией Матери. Об этом рассказали в администрации города Моршанска.

Встреча чудотворного образа пройдет в 15.30 в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.

12 июля икона отправится в Моршанск, где в 16.00 святыню встретят в Свято-Троицком соборе. В городе икона пробудет до 17 июля, когда состоятся ее проводы в Успенский Вышенский женский монастырь Скопинской епархии.

- Молебны перед иконой Божией Матери совершаются ежечасно, - отметили в администрации города Моршанска.