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НовостиОбщество3 июля 2026 10:50

Жители Мичуринска и Моршанска смогут поклониться Казанской Вышенской иконе Божией Матери

Чудотворный образ прибудет в Мичуринскую епархию 8 июля
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Моршанска

Фото администрации города Моршанска

8 июля в Мичуринскую епархию прибудет Казанская Вышенская икона Божией Матери. Об этом рассказали в администрации города Моршанска.

Встреча чудотворного образа пройдет в 15.30 в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.

12 июля икона отправится в Моршанск, где в 16.00 святыню встретят в Свято-Троицком соборе. В городе икона пробудет до 17 июля, когда состоятся ее проводы в Успенский Вышенский женский монастырь Скопинской епархии.

- Молебны перед иконой Божией Матери совершаются ежечасно, - отметили в администрации города Моршанска.