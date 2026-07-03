Тамбовчанина, защищавшего честь родственницы, будут судить за убийство

Фото прокуратуры Инжавинского района

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве.

26 мая 2026 года обвиняемому позвонил знакомый. Во время разговора собеседник оскорбительно выразился в адрес родственницы тамбовчанина. Вечером мужчины встретились для того, чтобы выяснить отношения на улице Ленинской в Инжавино, конфликт завершился дракой.

- Фигурант нанес оппоненту два удара ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений 41-летний потерпевший скончался на месте, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Прокуратура направила уголовное дело в Инжавинский районный суд для рассмотрения по существу, - отметили в прокуратуре Инжавинского района.