Тамбовчанин попал под колеса авто

Мужчина решил перейти дорогу недалеко от светофора Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 2 июля в 22 часа 15 минут в районе дома №128 «В» по улице Мичуринской города Тамбова. 23-летний водитель «Лада Приора» сбил на пешехода, который переходил дорогу вне установленного для перехода места, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Лада Приора», а также попавшего под машину мужчину с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.