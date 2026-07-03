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НовостиПроисшествия3 июля 2026 8:12

На севере Тамбова в аварии пострадали женщина и ребенок

На улице Агапкина столкнулись иномарка и «Приора»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель иномарки не пропустила "Приору"

Водитель иномарки не пропустила "Приору"

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, произошла 2 июля в 10 часов 25 минут в районе дома №2 «К» по улице Агапкина города Тамбова. 33-летняя водитель автомобиля «Volkswagen Polo» при въезде на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Лада Приора» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Polo» и ее 7-летний пассажир получили травмы, пострадавших на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В аварии пострадали женщина и 7-летний мальчик

В аварии пострадали женщина и 7-летний мальчик

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.