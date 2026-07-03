На севере Тамбова в аварии пострадали женщина и ребенок

Водитель иномарки не пропустила "Приору" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, произошла 2 июля в 10 часов 25 минут в районе дома №2 «К» по улице Агапкина города Тамбова. 33-летняя водитель автомобиля «Volkswagen Polo» при въезде на нерегулируемый перекресток не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Лада Приора» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen Polo» и ее 7-летний пассажир получили травмы, пострадавших на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.