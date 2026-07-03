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НовостиОбщество3 июля 2026 8:11

У тамбовчанки арестовали иномарку из-за долгов по кредитам

Женщина уклонялась от уплаты 166 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жительница Рассказово едва не лишилась автомобиля марки «Peugeot 206» из-за долга в 166 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении женщины было возбуждено в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам.

- Женщина знала о своих долгах, однако продолжала уклоняться от оплаты задолженности, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Во время рейда судебный пристав наложил арест на машину должницы. После этого женщина погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят.