У тамбовчанки арестовали иномарку из-за долгов по кредитам

Фото УФССП России по Тамбовской области

Жительница Рассказово едва не лишилась автомобиля марки «Peugeot 206» из-за долга в 166 тысяч рублей.

Исполнительное производство в отношении женщины было возбуждено в отделении судебных приставов по Рассказовскому и Бондарскому районам.

- Женщина знала о своих долгах, однако продолжала уклоняться от оплаты задолженности, - пояснили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Во время рейда судебный пристав наложил арест на машину должницы. После этого женщина погасила задолженность в полном объеме. Арест с автомобиля был снят.