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НовостиОбщество3 июля 2026 7:51

Тамбовчан приглашают на фестиваль «Вишневарово»

Мероприятие состоится 11 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

11 июля в городе Уварово пройдёт 10-ый Открытый Летний гастрономический фестиваль «Вишневарово», который проводится в городе с 2016 года.

Жителей и гостей города ждут как уже полюбившиеся мероприятия, так и новые вкусных и захватывающие события. На площадках фестиваля пройдут патриотические и благотворительные акции.

- «Вишневарово» - самый вкусный праздник лета. Он вновь соберёт любителей вишни, гастрономии, творчества и разнообразных самобытных активностей со всей страны, – говорят организаторы мероприятия.