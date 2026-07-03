Тамбовчан приглашают на фестиваль «Вишневарово»

11 июля в городе Уварово пройдёт 10-ый Открытый Летний гастрономический фестиваль «Вишневарово», который проводится в городе с 2016 года.

Жителей и гостей города ждут как уже полюбившиеся мероприятия, так и новые вкусных и захватывающие события. На площадках фестиваля пройдут патриотические и благотворительные акции.

- «Вишневарово» - самый вкусный праздник лета. Он вновь соберёт любителей вишни, гастрономии, творчества и разнообразных самобытных активностей со всей страны, – говорят организаторы мероприятия.