В Котовске пытаются отловить лис, поселившихся в парке Воинской Славы

Горожан просят не мешать отлавливать животных

В Парке Воинской славы в Котовске поселилась семья лисят. Это дикие животные, но вместо того, чтобы сообщить о факте в минэкологии области, горожане начали их подкармливать, чего делать категорически нельзя.

Как рассказали в региональном минэкологии и природных ресурсов, такие действия не помогают диким животным, а, наоборот, делают их зависимыми от человека, способствуя тому, что они остаются в городской среде и привыкают к людям.

Котовск. Лисы

По обращениям других местных жителей к ситуации подключились охотоведы, которые вместе с администрацией города Котовска проводят мероприятия по отлову лисиц. Для этого на территории парка установлены специальные живоловушки, позволяющие безопасно поймать животных и вернуть их в естественную среду обитания.

Однако жители начали препятствовать отлову – они закрывают или переставляют ловушки, мешая работать специалистам и создавая угрозу безопасности самих жителей.

Лисица — не домашний питомец, а дикий хищник. Несмотря на внешнюю привлекательность, она может проявить внезапную агрессию, является одним из основных переносчиков бешенства.

- Наши специалисты используют исключительно простые и безопасные методы отлова. После поимки лисиц перевозят в естественную среду обитания, вдали от населенных пунктов, где они смогут жить без риска для людей и без какого-либо вреда для самих животных, а самое главное — без самих людей. Настоящая помощь диким животным — это дать им возможность жить там, где им и положено — в природе, — говорит министр экологии природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

Фото/видео минэкологии Тамбовской области