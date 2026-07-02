В Тамбовской области выявили 289 зараженных клещей

В Тамбовской области с начала сезона за медицинской помощью обратились 1620 человек, пострадавших от укусов клещей, среди них 528 детей. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»исследовали 688 экземпляров членистоногих на различные инфекции.

- Положительный результат получен в 289 случаях (42%), из них на клещевой боррелиоз - в 180 случаях (62%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека - в 107 случаях (37%), на моноцитарный эрлихиоз человека - в двух случаях (1%), - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Более половины случаев присасывания клещей приходится на территории домовладений и приусадебных участков и населенных пунктов, еще четверть - на территории лесов, лугов и водоемов.

Акарицидные мероприятия на данный момент проведены в местах массового пребывания населения на площади 767,99 га.