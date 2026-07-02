Иностранка распространяла в Тамбове наркотики

В суде вынесут приговор 27-летней уроженки ближнего зарубежья, которая обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2025 году женщина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и в ее интересах, стала размещать на территории Тамбова тайники с наркотическими средствами. Преступную деятельность фигурантки пресекли в ноябре 2025 года полицейские. Из незаконного оборота изъяли 22 грамма метадона. Вину в преступлении женщина признала.

- Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.