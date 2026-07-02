Тамбовчанку отправили в колонию за хранение запрещенных веществ

Октябрьским районным судом Тамбова вынесен приговор за незаконные приобретение и хранение наркотиков.

21 сентября 2025 года подсудимая купила запрещенные вещества массой не менее 0,37 грамма.

- Часть вещества она употребила самостоятельно, а оставшуюся часть хранила при себе, - прокомментировали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Полицейские обнаружили наркотики в кармане подсудимой. Как выяснилось, вещество содержало а-пирролидиновалерофенон (α-PVP).

Тамбовчанка признала вину. Ее приговорили к 2 годам 4 месяцам колонии общего режима. Она была заключена под стражу в зале суда.