Прокуратура помогла тамбовчанину получить зарплату после увольнения

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения после жалобы местного жителя на нарушение его трудовых прав.

В 2025 году тамбовчанин работал в охранном предприятии на объекте в Никифоровском округе.

- При увольнении ему не выплатили заработную плату, - отметили в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Ведомство обратилось в суд с иском, требуя взыскать задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда и за нарушение сроков выплаты.

В итоге суд взыскал в пользу заявителя более 50 тысяч рублей.