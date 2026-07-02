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НовостиОбщество2 июля 2026 14:22

Прокуратура помогла тамбовчанину получить зарплату после увольнения

Суд взыскал в пользу заявителя более 50 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения после жалобы местного жителя на нарушение его трудовых прав.

В 2025 году тамбовчанин работал в охранном предприятии на объекте в Никифоровском округе.

- При увольнении ему не выплатили заработную плату, - отметили в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Ведомство обратилось в суд с иском, требуя взыскать задолженность по зарплате и компенсацию морального вреда и за нарушение сроков выплаты.

В итоге суд взыскал в пользу заявителя более 50 тысяч рублей.