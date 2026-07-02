Жильцам тамбовской многоэтажки необоснованно начисляли плату за ЖКУ

В прокуратуру Тамбовской области обратилась жительница областного центра, пожаловавшаяся на необоснованное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

Как выяснилось, незаконные начисления производились с 2024 года по февраль 2026 года без соответствующего решения, принятого на общем собрании.

- Собственникам помещений многоквартирного дома №193 по улице Астраханской города Тамбова необоснованно начислялась плата за техническое обслуживание газовых сетей и лифтового оборудования, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Орган жилищного контроля выдал управляющей компании предписание прекратить начисление платы и произвести перерасчет. Однако данное предписание не исполнялось.

В настоящее время жильцам дома произведен перерасчет и обеспечен возврат более 1 млн рублей.