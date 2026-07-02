Фото администрации Ржаксинского округа

8 августа в Ржаксе пройдет «Фестиваль пирога - 2026». Гастрономическое событие откроется на центральной площади рабочего поселка Ржакса.

В программе фестиваля конкурсы «Вернисаж пирогов», «В гостях у сказки» и другие, а также в развлекательные мероприятия.

Так, в рамках «Вернисажа пирогов» участники могут представить на суд публики свои лучшие кулинарные изделия.

Номинации конкурса:

- «Вкусы единства» (праздничный пирог по рецептам народов России);

- «Десертный рай» (торты, пирожные и другие сладости по рецептам народов России).

- Конкурсный пирог должен быть домашним, праздничным и полностью готовым к дегустации, - подчеркнули в администрации Ржаксинского округа.

Подать заявку на конкурс можно до 5 августа по электронной почте: cult@r55.tambov.gov.ru или по телефону: 8(47555) 2-65-63.