Жителям многоквартирных домов Тамбова дадут доступ к точкам водоразбора

В Тамбове все еще не решили проблему с водоснабжением горожан. Напомним, из-за повреждения, которое произошло во время проведения работ АО «РКС-Тамбов» на участка водовода по ул. Заводской, в северной и частично центральной части города было снижено давление холодной воды. При этом вода подается в жилой фонд и на нижних этажах она есть.

Для обеспечения жителей водой территориальным управлениям поручили организовать работу с управляющими компаниями по обеспечению доступа к точкам водоразбора во всех многоквартирных домах.

- Подробную информацию можно получить у старших дома, в вашем территориальном управлении, в управляющей компании, – сообщает пресс-служба администрации Тамбова.