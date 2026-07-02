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НовостиОбщество2 июля 2026 11:53

Тамбовчанка отсудила у стоматологии 5,8 миллиона рублей

Женщине некачественно имплантировали зубы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Мичуринском районном суде защитил права потребителя. Известно, что местная жительница обратилась за стоматологической помощью, чтобы получить хирургическое лечение и провести имплантацию зубов, но услуги оказали некачественно — это подтвердила судебно медицинская экспертиза: были выявлены дефекты на хирургическом и ортопедическом этапах, из за чего возникло хроническое воспаление.

- Суд частично удовлетворил иск потребителя: взыскав с ответчика стоимость услуг, расходы на устранение последствий, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф — в общей сложности свыше 5,8 млн рублей, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.