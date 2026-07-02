В Тамбовской области судебные приставы опечатали кафе, в котором были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Фото УФССП России по Тамбовской области

Судебные приставы приостановили деятельность кафе на 20 дней на основании решения Моршанского районного суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего санитарно-эпидемиологические требования к организации питания.

- Сотрудники органа принудительного исполнения оперативно осуществили выезд по адресу и опечатали объект, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники службы также будут контролировать его исполнение.