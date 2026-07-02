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НовостиОбщество2 июля 2026 11:20

В Тамбовской области судебные приставы опечатали кафе, в котором были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований

Деятельность точки общепита приостановлена на 20 суток
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

Судебные приставы приостановили деятельность кафе на 20 дней на основании решения Моршанского районного суда. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя, нарушившего санитарно-эпидемиологические требования к организации питания.

- Сотрудники органа принудительного исполнения оперативно осуществили выезд по адресу и опечатали объект, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники службы также будут контролировать его исполнение.