В ДТП на тамбовской трассе погибла женщина-водитель

Женщина на иномарке выехала на встречку Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 1 июля в 11 часов 20 минут на 65 километре автодороги Р-208 «Тамбов - Пенза» в Кирсановском муниципальном округе. 60-летняя женщина за рулем «Аudi» выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным большегрузом «MAN TGX» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Аudi» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.