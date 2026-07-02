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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:21

В ДТП на тамбовской трассе погибла женщина-водитель

Иномарка выехала на встречку и врезалась во встречный большегруз
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Женщина на иномарке выехала на встречку

Женщина на иномарке выехала на встречку

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 1 июля в 11 часов 20 минут на 65 километре автодороги Р-208 «Тамбов - Пенза» в Кирсановском муниципальном округе. 60-летняя женщина за рулем «Аudi» выехала на встречную полосу, где столкнулась со встречным большегрузом «MAN TGX» под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Аudi» от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Авария произошла в Кирсановском округе

Авария произошла в Кирсановском округе

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.