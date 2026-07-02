В Тамбове руководителя частного охранного предприятия будут судить за невыплату зарплаты

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственными органами СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора частного охранного предприятия. Он обвиняется в невыплате заработной платы.

- С января по август 2025 года руководитель охранного предприятия не выплачивал полностью или частично 84 работникам заработную плату, - рассказали в ведомстве.

Задолженность перед сотрудниками достигла 4,5 млн рублей.

- При этом финансовая возможность для выплаты заработной платы имелась, - подчеркнули в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Для поддержания деловой репутации руководитель использовал средства, поступавшие на банковские счета на выплаты по кредитам и займам, а также расчеты с контрагентами.

В настоящее время на имущество организации и фигуранта наложен арест с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.

В защиту трудовых прав работников прокуратурой предъявлены иски.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.