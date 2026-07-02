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НовостиПроисшествия2 июля 2026 10:09

В Тамбове руководителя частного охранного предприятия будут судить за невыплату зарплаты

Мужчина задолжал 84 работникам 4,5 млн рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственными органами СК РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора частного охранного предприятия. Он обвиняется в невыплате заработной платы.

- С января по август 2025 года руководитель охранного предприятия не выплачивал полностью или частично 84 работникам заработную плату, - рассказали в ведомстве.

Задолженность перед сотрудниками достигла 4,5 млн рублей.

- При этом финансовая возможность для выплаты заработной платы имелась, - подчеркнули в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

Для поддержания деловой репутации руководитель использовал средства, поступавшие на банковские счета на выплаты по кредитам и займам, а также расчеты с контрагентами.

В настоящее время на имущество организации и фигуранта наложен арест с целью обеспечения возмещения причиненного ущерба.

В защиту трудовых прав работников прокуратурой предъявлены иски.

Уголовное дело рассмотрит мировой судья.