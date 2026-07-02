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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:22

В столкновении авто на Тамбовщине получили травмы четыре человека

В больнице оказались три женщины и мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Авария произошла в Котовске

Авария произошла в Котовске

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали четыре человека, произошла 1 июля в 7 часов 30 минут в районе дома № 44/1 по улице Октябрьской города Котовска. 62-летний водитель автомобиля «Hyundai Solaris» на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог не пропустил движущуюся по главной «Ладу Калину» под управлением 41-летней женщины.

- В результате аварии водитель и 62-летняя пассажирка автомобиля «Hyundai Solaris», а также водитель «Лада Калина» и 41-летняя пассажирка этого же автомобиля с различными травмами были доставлены на скорой в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

В ДТП пострадали четверо

В ДТП пострадали четверо

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.