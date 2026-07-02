Тамбовчанка не могла получить положенные тест-полоски для измерения уровня глюкозы

Прокурор обратился в суд с иском в интересах жительницы региона к министерству здравоохранения Тамбовской области о возложении обязанности обеспечить еготест-полосками для глюкометра для определения уровня сахара в крови.

Женщина, состоящая на диспансерном учете с диагнозом «сахарный диабет», регулярно сталкивалась с невозможностью получить бесплатные тест-полоски для глюкометра. Несмотря на врачебные рекомендации, несколько месяцев в 2025 году рецепты ей не выписывались вовсе из-за отсутствия тест-полосок в аптечном учреждении.

Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования прокурора, исходил из того, что министерство здравоохранения Тамбовской области знало о потребности региональной больницы, однако поставило в аптечный пункт лечебного учреждения значительно меньший объем тест-полосок, чем было заявлено. Аргументы министерства о поэтапной закупке и лимитах были отклонены как несостоятельные.

- Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, поскольку ссылка учреждения на отсутствие препарата в аптеке не освобождает медицинскую организацию от обязанности выписать рецепт, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.