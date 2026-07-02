В Моршанске пройдет летняя ярмарка

В Моршанске продолжается цикл летних ярмарок. Очередная развернется 6 июля на Октябрьской площади у дома 32 «а» (напротив центральной библиотеки). К участию приглашаются все желающие - производителей сельскохозяйственной продукции, а также производителей промышленной продукции. Места для участников ярмарки предоставляются бесплатно. Время работы ярмарки: 08.00 до 16.00.

- Производители, желающие принять участие в ярмарках, могут обратиться в администрацию города Моршанска по телефону 8(47533) 4-46-99, – говорят в местной мэрии.