Тамбовчанина оштрафовали за незаконный выброс мусора

В северной части Тамбова пресекли незаконный сброс строительного мусора с грузового автомобиля.

Нарушение выявили благодаря бдительности полицейского, который, проезжая мимо, стал свидетелем незаконной выгрузки отходов. Информацию сразу передали для принятия мер.

Материалы проверки, поступившие из УМВД России по городу Тамбову, рассмотрели в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области. Личность нарушителя установили, в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

1 июля дело рассмотрели в региональном минэкологии. По результатам за незаконный сброс строительных отходов с использованием грузовика виновному назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

- Нарушителям следует помнить: сэкономить на соблюдении экологического законодательства не получится — наказание неизбежно, – говорят в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.