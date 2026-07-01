У жителей центральной и северной части Тамбова снизится давление холодной воды

Специалисты РКС-Тамбов меняет участок водовода диаметром 400 мм от водозаборного узла №2 в сторону улицы Пролетарской. Под замену идут около 300 метров водовода.

Работы, проводят из-за окончанием срока эксплуатации трубопровода. Они необходимы для предотвращения серьёзных повреждений коммуникаций в будущем, а также для повышения качества водоснабжения потребителей.

- В связи с этим временно снижено давление ХВС в центральных и частично — в северных микрорайонах города. В настоящий момент водоснабжение осуществляется по временной схеме за счёт перераспределения воды из других источников, – сообщает пресс-служба компании.