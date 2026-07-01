Тамбовчанин получил условный срок за незаконно спиленную сосну

В Уметском районном суде вынесли приговор местному жителю за незаконную рубку деревьев.

Установлено, что 3 октября прошлого года мужчина приехал в лесной массив государственного лесного фонда Ирского участкового лесничества, где с помощью бензопилы спилил сосну. Ущерб лесному фонду Российской Федерации составил 104 698 рублей, что является крупным размером.

- Фигуранта признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Кроме того, орудие преступления – бензопила – была конфискована в собственность государства.