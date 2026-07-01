В Мичуринске на подростка напала бродячая собака

На личный прием к прокурору Тамбовской области Андрею Кулагину с жалобой обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что на ее сына напала бродячая собака.

- В 2025 году 14-летнего сына заявительницы укусила за ногу бродячая собака, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура Мичуринска направила в суд иск о взыскании в пользу подростка компенсации морального вреда. Данный иск был удовлетворен.

Суд постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей.