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НовостиПроисшествия1 июля 2026 9:56

Тамбовчанку, ограбившую банк, будут судить за разбой

Женщина приставила нож к горлу кассира и потребовала 500 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Инжавинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины. Тамбовчанку обвиняют в разбойном нападении.

По версии следствия, в декабре 2025 года женщина зашла в офис банка, где приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала отдать ей 500 тысяч рублей.

- Кассир, опасаясь противоправных действий, передала фигурантке муляж денежных средств, после чего обвиняемая скрылась, - прокомментировали в прокуратуре Инжавинского района.

Женщина признала вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Инжавинский районный суд.