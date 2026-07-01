Тамбовчанку, ограбившую банк, будут судить за разбой

Прокуратура Инжавинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней женщины. Тамбовчанку обвиняют в разбойном нападении.

По версии следствия, в декабре 2025 года женщина зашла в офис банка, где приставила нож к горлу женщины, стоявшей у кассы, и потребовала отдать ей 500 тысяч рублей.

- Кассир, опасаясь противоправных действий, передала фигурантке муляж денежных средств, после чего обвиняемая скрылась, - прокомментировали в прокуратуре Инжавинского района.

Женщина признала вину. Уголовное дело рассмотрит по существу Инжавинский районный суд.