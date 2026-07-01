Тамбовчанин, не плативший алименты своей дочери, и получил условный срок

В Моршанском районном отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с 39-летнего мужчины алиментов на содержание 14-летней дочери. Общая сумма долга составила 500 тысяч рублей.

Должник был привлечен к административной ответственности и отбыл 25 часов обязательных работ, однако продолжал уклоняться от исполнения родительского долга.

В отношении неплательщика было возбуждено уголовное дело и вынесено постановление об ограничении его в пользовании водительскими правами.

- Суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы условно. Осознав серьезность ситуации мужчина оплатил задолженность по алиментам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

На данный момент деньги направлены взыскателю.