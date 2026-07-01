В Тамбовской области молодой человек до смерти забил знакомого

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Местный житель подозревается умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

Инцидент произошел вечером 29 июня. Во время употребления спиртных напитков тамбовчанин поссорился со своим знакомым.

- Подозреваемый подверг избиению своего знакомого, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами в область головы, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

21-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.