В Тамбове будут судить подростков, оскорбивший и избивших случайного прохожего

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двоих 16-летних подростков. Молодых людей обвиняют в групповом нападении на мужчину.

Вечером 28 февраля 2026 года компания подростков встретила в подъезде многоэтажки на улице Базарной незнакомца. Двое парней в присутствии сверстников принялись оскорблять мужчину, демонстрируя свое пренебрежение.

- Выйдя из подъезда потерпевший сделал им замечание, после чего обвиняемые нанесли ему несколько ударов руками по лицу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

- В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

В ходе расследования уголовного дела было внесено представление в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время обвиняемые поставлены на профилактический учет.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова. Подросткам может грозить до 5 лет лишения свободы.