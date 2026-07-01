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НовостиПроисшествия1 июля 2026 8:58

В Тамбове будут судить подростков, оскорбивший и избивших случайного прохожего

После сделанного мужчиной замечания на него напали двое парней
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двоих 16-летних подростков. Молодых людей обвиняют в групповом нападении на мужчину.

Вечером 28 февраля 2026 года компания подростков встретила в подъезде многоэтажки на улице Базарной незнакомца. Двое парней в присутствии сверстников принялись оскорблять мужчину, демонстрируя свое пренебрежение.

- Выйдя из подъезда потерпевший сделал им замечание, после чего обвиняемые нанесли ему несколько ударов руками по лицу, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

- В результате потерпевшему причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

В ходе расследования уголовного дела было внесено представление в органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В настоящее время обвиняемые поставлены на профилактический учет.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова. Подросткам может грозить до 5 лет лишения свободы.