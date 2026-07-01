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НовостиПроисшествия1 июля 2026 8:53

В Тамбове из магазину украли ноутбук стоимостью 100 тысяч рублей

Кражу совершил 28-летний житель Санкт-Петербурга
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В полицию Тамбова поступило сообщение о краже дорогостоящего ноутбука из сетевого магазина. Стоимость похищенного устройства превысила 100 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале и на прилегающей территории. Кадры позволили увидеть действия злоумышленника и установить его личность.

По данным полицейских, преступление совершил 28-летний житель Санкт-Петербурга, находящийся в федеральном розыске.

Находясь в магазине, мужчина отключил сигнализацию на стойке, где были размещены ноутбуки, после чего беспрепятственно взял одно из устройств. Покинув торговую точку, он практически сразу продал похищенный ноутбук прохожему всего за 20 тысяч рублей.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. а, ч. 2, ст. 158 УК РФ. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.