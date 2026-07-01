В Тамбовской области в ДТП погиб 21-летний мужчина

Водитель одной из иномарок погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 30 июня в 15 часов 10 минут на 11 километре автодороги «Тамбов - Пенза - Рассказово - Уварово – Мучкапский» в Рассказовском муниципальном округе. 21-летний водитель автомобиля «Volkswagen Polo» выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Kaiyi X3» под управлением 49-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель «Volkswagen Polo» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, а водителя автомобиля «Kaiyi X3» и его 47-летнюю пассажирку с различными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.