23 тамбовчанина попались пьяными за рулем

Госавтоинспекция Тамбовской области подвела итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», направленного на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В течение всего периода проведения операции инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды выставили как на центральных улицах городов и районов, так и на въездах, а также в местах, где ранее фиксировались ДТП по вине нетрезвых водителей.

По результатам рейдов 23 водителя отстранили от управления авто за нахождение в состоянии опьянения, 12 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что также влечет за собой серьезные последствия.