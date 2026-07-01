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НовостиОбщество1 июля 2026 6:58

23 тамбовчанина попались пьяными за рулем

В Госавтоинспекции подвели итоги рейдов «Нетрезвый водитель»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Госавтоинспекция Тамбовской области подвела итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», направленного на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения и выявление водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

В течение всего периода проведения операции инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды выставили как на центральных улицах городов и районов, так и на въездах, а также в местах, где ранее фиксировались ДТП по вине нетрезвых водителей.

По результатам рейдов 23 водителя отстранили от управления авто за нахождение в состоянии опьянения, 12 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования, что также влечет за собой серьезные последствия.