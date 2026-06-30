В Тамбове предпринимателю, по чьей вине с крыши упал рабочий, дали условный срок

Советский районный суд Тамбова вынес приговор предпринимателю, нарушившему правила безопасности при ведении строительных работ, что привело к смерти рабочего.

Подсудимый руководил работами по капитальному ремонту крыши многоэтажки на улице Клубной Тамбове. Он не проинструктировал наемных рабочих о правилах техники безопасности и допустил их к работам. В результате 17 августа 2024 года один из сотрудников упал с крыши.

- В результате полученных тяжких телесных повреждений он скончался в тот же день, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Подсудимый не признал вину. Тем не менее, его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, частично удовлетворен гражданский иск на общую сумму 2,1 млн рублей.