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НовостиОбщество30 июня 2026 14:14

В Тамбове заработает буккроссинг

Обменяться книгами горожане смогут с 1 июля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

1 июля в 11:00 на ул. Коммунальной стартует проект «Читающий город» — буккроссинг — летом на Коммунальной у Кота. Летом, каждую среду, с 11.00 до 13.00 горожане смогут обменяться книгами.

Сюда можно приносить домашнюю литературу, которая уже не будет читаться в семье, но жалко и неэтично выбрасывать, здесь можно выбрать и взять с собой понравившуюся литературу, пообщаться, обменяться книгами. Здесь представлены классические произведения, краеведческие сборники, приключения, детективы, фантастика.