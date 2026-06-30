Тамбовчанка, ударившая ногой пожилого соседа, выплатит ему компенсацию морального вреда

Судом удовлетворен иск жителя Тамбовской области к его соседке. Пожилой мужчина просил взыскать с нее компенсацию морального вреда.

Во время демонтажа общего забора между соседями возник конфликт и женщина нанесла оппоненту удар ногой. Ранее мировой судья признал ее виновной в причинении легкого вреда здоровью.

- Суд определил размер компенсации морального вреда в 30 тысяч рублей, признав эту сумму соразмерной тяжести причиненного вреда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.